Cali vivió los destrozos del temblor: varios edificios presentan grietas y hay riesgo de caídas

Resumen: Un fuerte sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó provocó graves daños materiales en Cali, donde se registró el colapso parcial de varias edificaciones, la caída de fachadas y la evacuación masiva de habitantes hacia zonas seguras. Mientras los organismos de socorro y la Alcaldía monitorean la infraestructura con drones y avanzan en la atención de emergencias, las autoridades locales hicieron un llamado a la calma para evitar el reingreso a inmuebles fisurados ante posibles réplicas, al tiempo que se descartó cualquier alerta de tsunami en la costa Pacífica.
Un potente movimiento telúrico de magnitud 7.4, registrado en la mañana de este lunes con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió fuertemente a la ciudad de Cali, generando momentos de pánico generalizado y provocando severos daños en la infraestructura urbana.
De acuerdo con los primeros reportes de la Alcaldía de Cali y los organismos de gestión del riesgo, la capital vallecaucana registra el colapso parcial de varias edificaciones, la caída de fachadas y agrietamientos estructurales en diversos sectores de la ciudad.
Impacto en la capital vallecaucana
La fuerte sacudida obligó a la evacuación inmediata de unidades residenciales, centros empresariales y centros médicos. La situación de emergencia se concentra en los siguientes puntos clave:
Estructuras colapsadas: Reportes de la comunidad y del Cuerpo de Bomberos confirman caídas de muros, derrumbes en construcciones antiguas y colapsos parciales de edificios en zonas del centro y occidente de la capital.
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Inspección con tecnología aérea: La Alcaldía activó un protocolo de monitoreo con drones sobre las zonas más afectadas para evaluar la estabilidad de los edificios en altura e identificar riesgos inminentes de desplome.
Atención a emergencias: Socorristas y ambulancias se despliegan por la ciudad atendiendo llamadas por personas con contusiones, crisis de ansiedad y verificando posibles personas atrapadas en estructuras comprometidas.
Cali vivió los destrozos del temblor: varios edificios presentan grietas y hay riesgo de caídas
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