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Resumen: Un fuerte sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó provocó graves daños materiales en Cali, donde se registró el colapso parcial de varias edificaciones, la caída de fachadas y la evacuación masiva de habitantes hacia zonas seguras. Mientras los organismos de socorro y la Alcaldía monitorean la infraestructura con drones y avanzan en la atención de emergencias, las autoridades locales hicieron un llamado a la calma para evitar el reingreso a inmuebles fisurados ante posibles réplicas, al tiempo que se descartó cualquier alerta de tsunami en la costa Pacífica.

Cali vivió los destrozos del temblor: varios edificios presentan grietas y hay riesgo de caídas

Un potente movimiento telúrico de magnitud 7.4, registrado en la mañana de este lunes con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió fuertemente a la ciudad de Cali, generando momentos de pánico generalizado y provocando severos daños en la infraestructura urbana.

De acuerdo con los primeros reportes de la Alcaldía de Cali y los organismos de gestión del riesgo, la capital vallecaucana registra el colapso parcial de varias edificaciones, la caída de fachadas y agrietamientos estructurales en diversos sectores de la ciudad.

Impacto en la capital vallecaucana

La fuerte sacudida obligó a la evacuación inmediata de unidades residenciales, centros empresariales y centros médicos. La situación de emergencia se concentra en los siguientes puntos clave:

Estructuras colapsadas: Reportes de la comunidad y del Cuerpo de Bomberos confirman caídas de muros, derrumbes en construcciones antiguas y colapsos parciales de edificios en zonas del centro y occidente de la capital.

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Inspección con tecnología aérea: La Alcaldía activó un protocolo de monitoreo con drones sobre las zonas más afectadas para evaluar la estabilidad de los edificios en altura e identificar riesgos inminentes de desplome.

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Atención a emergencias: Socorristas y ambulancias se despliegan por la ciudad atendiendo llamadas por personas con contusiones, crisis de ansiedad y verificando posibles personas atrapadas en estructuras comprometidas.

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