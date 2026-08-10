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    ¡Cali quedó sin pico y placa! Suspenden la medida tras el fuerte sismo

    Cali tomó una decisión con el pico y placa quedó mientras las autoridades revisan vías y atienden la emergencia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cali quedó sin pico y placa! Suspenden la medida tras el fuerte sismo
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Cali quedó sin pico y placa! Suspenden la medida tras el fuerte sismo

    Resumen: Cali suspendió el pico y placa este lunes tras el fuerte sismo de 7,4. La medida busca facilitar la movilidad y atención de la emergencia.

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    La Alcaldía de Cali decidió suspender temporalmente el pico y placa este lunes 10 de agosto, como parte de las medidas adoptadas tras el fuerte sismo que sacudió al país durante la mañana.

    La decisión busca facilitar la movilidad mientras las autoridades verifican las condiciones de las vías y atienden los reportes generados por la emergencia.

    El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m. y, de acuerdo con la actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, aunque el sismo se sintió en diferentes regiones de Colombia.

    Con la suspensión del pico y placa, los vehículos particulares pueden movilizarse por Cali sin la restricción correspondiente al último dígito de la placa mientras permanezca vigente la medida excepcional.

    La Secretaría de Movilidad desplegó agentes en diferentes sectores para verificar el estado de las principales vías y corredores de acceso a la ciudad. Entre los puntos priorizados están Portada al Mar, Montebello, Menga, el corredor hacia el aeropuerto, Paso del Comercio, Juanchito, la avenida Simón Bolívar, la avenida Cañasgordas y La Hulera.

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    Durante las primeras revisiones no se reportaban situaciones especiales en estos corredores, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante nuevos reportes.

    La medida también busca mantener despejadas las rutas estratégicas para permitir el desplazamiento de organismos de emergencia hacia los lugares donde sea necesario.

    En medio de la jornada, la Secretaría de Movilidad informó además que se habían atendido alrededor de 120 accidentes de tránsito, con 56 procedimientos reportados como positivos. También se realizaron cuatro inspecciones a cadáveres relacionadas con siniestros viales.

    Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, consultar únicamente información oficial y reportar posibles daños o situaciones de riesgo.

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