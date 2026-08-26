Fotos sacadas de redes sociales/ Colapso de la fachada del Hospital Universitario del Valle.

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Resumen: La reconstrucción de la red de salud en Cali tendrá una inversión de $478.512 millones tras los daños que dejó el terremoto.

Cali destinará millonaria inversión para la reconstrucción de su red de salud tras el terremoto

La reconstrucción de la red de salud de Cali tendrá una inversión cercana a los $478.512 millones, luego de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

La Alcaldía de Cali definió una hoja de ruta que contempla ocho proyectos estratégicos para recuperar infraestructura, fortalecer la atención y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

El plan incluye intervenciones en los hospitales Joaquín Paz Borrero, Primitivo Iglesias, Carlos Holmes Trujillo, Mariano Ramos, Cañaveralejo, Buitrera, Meléndez y el Hogar Geriátrico San Miguel.

El secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, explicó que la ciudad entró en una etapa de recuperación y reconstrucción de la red de salud, después de superar la fase inicial de atención de la emergencia. La mayor afectación se concentró en instituciones privadas.

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Entre los centros con cierres totales o parciales están la Clínica Nuestra, el Hospital Universitario del Valle y la Clínica San Fernando. En total, 218 IPS de la ciudad registraron algún nivel de afectación.

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En la red pública, además, la torre de consulta externa del Hospital Carlos Holmes Trujillo fue evacuada y continúa bajo evaluación.

De las 103 IPS correspondientes a centros y puestos de salud, 64 presentan daños. Según el reporte, el 80% corresponde a afectaciones en mampostería que no requerirían intervenciones estructurales. Sin embargo, los centros de La Buitrera, Meléndez, Lourdes y Mariano Ramos permanecen cerrados por daños graves y podrían requerir demolición.

La inversión contempla cerca de $27.000 millones para reparar daños, más de $150.000 millones para reforzar estructuralmente más de 28 sedes y más de $301.000 millones para nueva infraestructura.

La reconstrucción de la red de salud busca no solo reparar los daños ocasionados por el terremoto, sino también fortalecer la infraestructura hospitalaria de Cali frente a futuras emergencias.

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