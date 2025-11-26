Escuadrón Antipólvora vigilará Cali durante la temporada decembrina

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lanzó un mensaje directo para esta temporada decembrina, insistiendo en que el manejo irresponsable de artículos pirotécnicos sigue dejando quemaduras graves, intoxicaciones, lesiones oculares e incluso mutilaciones cada año.

Este año, las autoridades de Cali tienen como objetivo dejar atrás la etiqueta de ‘Sucursal del Cielo’ por estos incidentes y convertirse en la ‘Sucursal de la Navidad’, con celebraciones seguras y sin víctimas.

Para lograrlo, la alcaldía emitió un decreto que suspende la expedición de permisos para venta y comercialización de pólvora, además de prohibir su venta en el espacio público.

La medida incluye restricciones estrictas al porte, transporte, uso y manipulación por parte de menores de edad y adultos en estado de embriaguez. También queda totalmente prohibida la fabricación y comercialización de productos con fósforo blanco, como totes, diablitos, martinicas y triquitraques.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, recordó que cualquier evento que requiera juegos artificiales deberá tener permiso especial. La Policía Metropolitana, además, reforzó los operativos con la llegada de 170 uniformados que conforman el nuevo Escuadrón Antipólvora, encargado de vigilar zonas comerciales y prevenir accidentes.

A estas acciones se suma el sistema de Gestión del Riesgo, que se declaró en alistamiento total para atender emergencias durante las festividades.

Según Salud Pública, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se reportaron 42 lesionados por pirotecnia en Cali, de los cuales 11 eran menores. Hubo afectaciones en manos, brazos, ojos y hasta un caso de amputación.

La Alcaldía espera que este diciembre sea diferente: “Que la única luz que brille en esta Navidad sea la de tu sonrisa”, dijo el general Henry Yesid Bello, invitando a que solo personal idóneo manipule estos materiales.

