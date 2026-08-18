Militares combaten incendios en ocho departamentos: ya van 35 controlados

Resumen: 260 militares apoyan la atención de incendios forestales en ocho departamentos. Ya fueron extinguidas 35 conflagraciones con apoyo aéreo y terrestre.

La ola de calor que afecta diferentes regiones del país mantiene activos los operativos para controlar los incendios forestales. Las Fuerzas Militares desplegaron 260 uniformados en ocho departamentos, quienes trabajan junto con autoridades territoriales y organismos de emergencia para contener las llamas.

El dispositivo se concentra en Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Magdalena y Quindío, territorios en los que se han presentado conflagraciones que requieren intervención tanto por tierra como desde el aire.

Una de las principales herramientas utilizadas durante las labores de emergencia son los helicópteros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana equipados con el sistema Bambi Bucket. Estas aeronaves permiten transportar grandes cantidades de agua hasta sectores donde el acceso terrestre resulta complicado.

Según el balance entregado por las Fuerzas Militares, hasta el momento se han realizado 286 descargas aéreas, que representan más de 68.000 galones de agua y 216 galones de líquido retardante utilizados para apoyar las labores de control.

El componente aéreo se complementa con el trabajo de las unidades desplegadas en tierra, que realizan acciones para contener los focos activos y evitar que las llamas avancen hacia nuevas zonas forestales o lugares habitados.

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A las aeronaves también se sumaron drones de reconocimiento. Estos dispositivos permiten obtener información sobre las áreas afectadas, identificar focos de calor y seguir el comportamiento de los incendios para orientar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

La combinación de estas capacidades ha permitido extinguir hasta ahora 35 incendios forestales, aunque las autoridades mantienen el despliegue en las zonas donde persisten condiciones favorables para la propagación del fuego.

El calor, la vegetación seca y las condiciones meteorológicas representan factores que pueden favorecer la aparición o expansión de nuevas conflagraciones, por lo que las labores de vigilancia continúan.

Las Fuerzas Militares indicaron que sus capacidades terrestres y aéreas permanecerán disponibles para atender nuevos reportes y reforzar las operaciones donde sea necesario.

Los operativos se desarrollan de manera coordinada con las autoridades locales y los organismos encargados de la gestión del riesgo, con el objetivo de responder de manera rápida ante los incendios y reducir sus posibles afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades.

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