¡Cali lloró, cantó y bailó! La capital de la salsa rindió un emotivo homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento

Tras la muerte del trombonista y cantante Willie Colón, las calles de Cali se convirtieron en un escenario vivo de música y memoria durante la noche del 21 de febrero de 2026. Sin tarimas ni protocolos, los ciudadanos se organizaron de manera espontánea para rendir tributo al artista, conocido como el ‘Malo del Bronx’, en el Bulevar del Río y el Barrio Obrero, espacios que se llenaron de congas, timbales y voces coreando sus éxitos.

Lo que comenzó como pequeños grupos improvisados con parlantes propios pronto se transformó en un homenaje masivo, donde se escucharon temas como Pedro Navaja, Idilio, Calle Luna, Calle Sol y Gitana. La celebración se difundió ampliamente a través de transmisiones en vivo y cientos de videos compartidos en redes sociales, mostrando a la ciudad unida por la música que hizo famoso a Colón.

Música y memoria en cada esquina

El homenaje reflejó la influencia de Willie Colón en la salsa urbana. Con más de siete décadas de vida, el neoyorquino de ascendencia puertorriqueña dejó un legado que trascendió fronteras. Su colaboración con Héctor Lavoe consolidó un estilo único, mientras que su trabajo junto a Rubén Blades produjo Siembra, el álbum más vendido en la historia del género.

En Cali, donde la salsa forma parte de la identidad cultural, músicos y aficionados recordaron al artista como una figura que conectó la música con historias de vida y la realidad de los barrios, influyendo en generaciones de intérpretes locales.

Últimos recuerdos

Durante el homenaje, los asistentes también rememoraron la última visita de Colón a Cali, en diciembre de 2023, durante la Feria de Cali. En aquella ocasión, el artista sufrió un breve episodio de descompensación sobre el escenario, que lo obligó a retirarse momentáneamente.

A pesar del contratiempo, Colón regresó al escenario con determinación y logró continuar y concluir su presentación, manteniendo la energía que caracterizaba sus conciertos. El público vivió cada instante con emoción, y su compromiso y profesionalismo dejaron una impresión imborrable en quienes lo acompañaron.

Un legado que sigue sonando

La celebración callejera evidenció que, para Cali, la salsa no es solo música, sino también memoria compartida. La ciudad respondió al cariño que Colón manifestó por Colombia a lo largo de su vida, y su música se escuchó en cada esquina, reafirmando que su obra forma parte de la identidad caleña.

Entre el sonido de los instrumentos, los coros del público y la energía de los asistentes, Cali le dio un último adiós al maestro, asegurando que la música de Willie Colón seguirá resonando en la capital mundial de la salsa por generaciones.