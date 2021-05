Cerca de 7.000 habitantes de la ciudad de Cali se encuentran sin acceso al servicio de internet, lo que se debe, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a un daño en la red subterránea, «como consecuencia de un acto vandálico».

En ese contexto, la entidad aseguró que «los operadores han recibido reportes de fallas en el servicio que corresponden al volumen regular de reportes diarios, que están dentro del promedio de PQR que se reciben y atienden a lo largo del año».

Sin embargo, algunos de estos casos «no han podido ser solucionados debido a la situación de orden público en la ciudad, que imposibilita la llegada de los técnicos encargados de las reparaciones».

El Ministerio resaltó que el servicio de internet es prestado por operadores, «los cuales están haciendo su mejor esfuerzo para garantizar dicho servicio».

Esta confirmación sobre el daño de la red se da en el marco de las denuncias que han realizado varios habitantes de la ciudad, quienes advirtieron que justo en medio de presuntos ataques por parte de uniformados de la Policía y el ESMAD le habrían cortado el acceso internet.

«Nuestra misión como Ministerio TIC es conectar, reactivar y comunicar. Y en el cumplimiento de esa misión nos hemos empeñado con sumo esmero, ejecutando los más ambiciosos programas de conectividad en la historia del país, con inversiones superiores a los tres billones de pesos», precisó MinTIC.

Además, los caleños también denunciaron fallas en las plataformas digitales al momento de realizar transmisiones en vivo, también, durante los enfrentamientos durante el paro nacional.

Yo quiero denunciar que NO HAY COMUNICACIÓN DESDE SILOÉ. Me comentan más de 20 personas que NO HAY ACCESO A INTERNET.

Los tienen bloqueados. Esto es MUY GRAVE.

¿Intervinieron las señales? ¿Por qué no sabemos nada de Cali?

¿Qué está pasando?

— Natalia y punto. (@Nataliaescribe) May 5, 2021