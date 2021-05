Tras el caos de orden público que vivió la ciudad de Neiva en el marco del paro nacional durante la noche anterior, el alcalde de la ciudad decidió salir a las calles en busca de los manifestantes para entablar una mesa de diálogo pacífico, con el fin de que los ciudadanos expusieran sus inconformidades para ser presentadas ante el Gobierno Nacional.

En ese contexto, el mandatario de los neivanos, Gorky Muñoz Calderón, hizo presencia en las zonas donde habían enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes, y ordenó a los uniformados que se retiraran para finiquitar los enfrentamientos.

Entre los diálogos con los manifestantes, el mandatario expresó “podemos hablar con los gremios, con el sector comercial, con los delegados, para que primero que todo, no cierren sus establecimientos. Yo no vuelvo a tener toque de queda en Neiva, vamos a apoyarnos entre todos”.

No voy a tolerar un hecho más de vandalismo en Neiva. Todo el día busqué el diálogo como medida para evitar situaciones de hecho. Pero la ciudad no soporta más, por eso he dado instrucciones a la Fuerza Pública para que evite cualquier situación que altere aún más la tranquilidad pic.twitter.com/UjKvz6ANZW

— Gorky Muñoz Calderón (@GorkyMunozC) May 5, 2021