¡Cali se detiene! Campanas, pitos y silencio marcarán un mes del terremoto

Fotos sacadas de redes sociales/ Colapso de la fachada del Hospital Universitario del Valle.

Resumen: Cali conmemorará un mes del terremoto con campanas, bocinas y silencio durante 90 segundos para recordar a las víctimas y acompañar a las familias afectadas.

Este próximo jueves 10 de septiembre, Cali realizará un acto colectivo de memoria y solidaridad al cumplirse un mes del terremoto en Cali registrado el pasado 10 de agosto. La jornada busca recordar a las personas que perdieron la vida durante la emergencia y acompañar a las familias afectadas por el sismo.

La principal actividad comenzará a las 7:34 a.m., hora en la que las campanas de los templos religiosos de la ciudad repicarán simultáneamente durante 90 segundos. El homenaje pretende generar un momento de pausa y reflexión en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.

La alcaldía también invitó a quienes se encuentren transitando por las calles a detener temporalmente sus vehículos y hacer sonar de manera continua las bocinas de automóviles y motocicletas durante el mismo minuto y medio.

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El llamado también fue extendido a los medios de comunicación. Las estaciones de radio y los canales de televisión fueron convocados a participar en el acto conmemorativo mediante una pausa en sus transmisiones y un momento de silencio durante los 90 segundos establecidos.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, invitó a los ciudadanos a participar desde el lugar donde se encuentren y destacó que la conmemoración busca expresar la unidad de la ciudad frente a las consecuencias del terremoto en Cali.

“Queremos que se sienta la voz de Cali”, manifestó el mandatario, al señalar que la jornada pretende representar la unión de los caleños y el acompañamiento a quienes aún afrontan las consecuencias de la emergencia.

Con este acto, la Alcaldía busca que el terremoto permanezca en la memoria colectiva y que la ciudad dedique un espacio para recordar a las víctimas y solidarizarse con las familias damnificadas.

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