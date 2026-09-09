Resumen: El estadounidense doblegó al campeón defensor en una épica batalla de cinco sets que culminó a las 3:33 de la madrugada. Con un saque letal a 235 km/h, Shelton rompió su mala racha ante el top-3 mundial y aseguró la presencia de un finalista local en Nueva York.

¡Batacazo histórico! Ben Shelton elimina a Carlos Alcaraz en un partido que duró casi 4 horas y media en el US Open

Minuto30.com .- El Abierto de Estados Unidos fue testigo de una noche que quedará grabada en los libros de historia del tenis mundial. El estadounidense Ben Shelton protagonizó la gran sorpresa del torneo al eliminar al vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, en un maratónico pulso que exigió cuatro horas y 28 minutos de juego intenso.

El marcador final de 6-7 (5-7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7) a favor de Shelton selló un encuentro que impuso un nuevo récord: finalizar a las 3:33 a. m., convirtiéndose en el cierre más tardío jamás registrado en el Grand Slam neoyorquino.

Una montaña rusa física y mental

El desarrollo del partido fue un auténtico intercambio de golpes. Alcaraz logró llevarse la primera manga en el tiebreak, pero Shelton respondió con una contundencia implacable, encadenando una racha de nueve juegos consecutivos que le otorgaron el segundo y tercer set.

El español, quien regresaba a las canchas tras más de cuatro meses de inactividad por una lesión en la muñeca, demostró su jerarquía al forzar el set definitivo con un contundente 6-1. Sin embargo, el desgaste físico fue evidente: antes de iniciar el quinto set, el murciano vomitó sobre la pista.

Pese a la adversidad, Alcaraz llegó a tener una ventaja de 5-3 en el superdesempate final. Fue entonces cuando apareció la versión más demoledora de Shelton. El estadounidense cerró el partido con un servicio «mundial» registrado a 146 millas por hora (aproximadamente 235 km/h), desatando la locura en las gradas.

Hitos y el renacer de la esperanza estadounidense

La victoria tiene un peso doble para Shelton. Hasta esta noche, el norteamericano arrastraba un saldo de 0-17 enfrentando a rivales del top-3 mundial.

Además, su triunfo garantiza que Estados Unidos tendrá un representante en la final masculina del torneo, encendiendo la esperanza de romper la sequía local en Grand Slams que se mantiene desde que Andy Roddick levantara el trofeo en 2003.

La reacción del campeón

Carlos Alcaraz, poseedor de siete títulos de Grand Slam, se despidió del torneo con la frente en alto en el que fue su primer certamen desde abril. En rueda de prensa, el español reconoció la superioridad de su rival en los instantes decisivos.

«Estoy orgulloso de cómo he peleado», resumió el murciano, quien no dudó en calificar a Shelton como «una bestia» y destacó que el saque del estadounidense es un arma letal en los momentos más calientes del partido.