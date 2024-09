Bailando salsa y en el Times Square, Cali lanzó su campaña de promoción en Nueva York

Cali, la capital de la salsa, brilló en Nueva York este viernes 27 de septiembre con el lanzamiento de su campaña de promoción turística ‘Cali es donde debes estar’, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Desde la medianoche, el vibrante mensaje “Cali, Colombia, where you should be” iluminó las pantallas de Times Square, capturando la atención de miles de transeúntes con animaciones que destacaban la biodiversidad de la ciudad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su orgullo: “En el Día Mundial del Turismo, ‘Cali es donde debes estar’ brilla en Times Square. Nuestra ciudad muestra su grandeza al mundo. ¡Prometimos recuperar a Cali y lo estamos haciendo!”.

La secretaria de Turismo, Mabel Lara, destacó la importancia de la campaña: “Buscamos enamorar a locales y visitantes de nuestra ciudad y mostrar una oferta turística renovada, con un enfoque en el turismo responsable, incluyente y natural”.

Le puede interesar: ¡A puerta cerrada! Se conocen las primeras medidas tras los hechos violentos en el Atanasio Girardot

Durante el evento, colombianos en Estados Unidos participaron en una animada activación de salsa, liderada por el bailarín Brando Pérez, actual campeón del Festival Mundial de Salsa. Los asistentes, con camisetas de la campaña, bailaron al ritmo de clásicos como ‘Cali Pachanguero’, mientras los transeúntes se unían a la celebración.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Lara reflexionó sobre el éxito de la activación: “Fue gratificante ver a colombianos y turistas emocionados, abrazando nuestra cultura”. El evento generó una ola de comentarios en redes sociales bajo el hashtag #CaliEsDondeDebesEstar, convirtiéndose en tendencia nacional.

Los asistentes compartieron su amor por Cali. Diana Alejandra Benavides, una caleña en Nueva York, comentó: “Me siento orgullosa de ser caleña, por eso decidí venir a bailar aquí”. Emilia Ceballos, que prometió visitar la Feria de Cali en diciembre, se mostró emocionada por la conexión cultural.

La estrategia de promoción de Cali continuará el 28 de septiembre con el Desfile de la Colombianidad en Washington D.C., donde la Secretaría de Turismo estará presente para seguir destacando la riqueza cultural de la ciudad.