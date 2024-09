Famosa influencer murió tras caer de un edificio; dejó triste carta en su habitación

Hay conmoción en redes sociales luego de que una reconocida influencer falleciera tras caer de un edificio.

Según se pudo conocer, la mujer fallecida era conocida como Kübra Aykut, de 26 años, oriunda de Turquía. Los medios de ese país indicaron que cayó del quinto piso de un edificio muy exclusivo en Estambul.

La joven se había hecho viral en el mundo porque había tomado la decisión de casarse consigo misma. Sin embargo, estaba atravesando un momento personal complicado, y por eso habría tomado la decisión de lanzarse.

Esta teoría estaría respaldada por una carta que ella dejó en el apartamento donde estaba, que decía que había «decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo».