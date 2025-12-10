Menú Últimas noticias
    ¡Urgente! Salomé Lotero Cano de 14 años se extravió en Titirí: su familia está muy preocupada

    La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025

    Publicado por: SoloDuque

    La menor salomé lotero cano es buscada en Titiribí
    Resumen: La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025, de la vereda Loma del Guamo; en el muniicpio de Titiribí, suroeste antioqueño

    Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta por la desaparición de la adolescente Salomé Lotero Cano, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en la vereda Loma del Guamo, en el municipio de Titiribí, Antioquia.

    La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025, de la vereda Loma del Guamo. Su familia la está buscando desesperadamente, enfatizando que cada minuto es valioso.

    Recompensa Ofrecida

    El alcalde de Titiribí, Jaime Humberto Salazar Botero, se ha sumado a la búsqueda ofreciendo una recompensa por información verificable que conduzca al paradero de Salomé.

    Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse de inmediato a los siguientes puntos de contacto:

    Celular: 310 844 0994

    Instituciones: La Alcaldía de Titiribí o la Personería del municipio.

    Se ruega la máxima difusión para ayudar a que Salomé regrese a salvo con su familia.

    Sonia López

    Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


