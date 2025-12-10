Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Urgente! Salomé Lotero Cano de 14 años se extravió en Titirí: su familia está muy preocupada

Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta por la desaparición de la adolescente Salomé Lotero Cano, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en la vereda Loma del Guamo, en el municipio de Titiribí, Antioquia.

La menor desapareció en las horas de la tarde/noche del martes 9 de diciembre de 2025, de la vereda Loma del Guamo. Su familia la está buscando desesperadamente, enfatizando que cada minuto es valioso.

Recompensa Ofrecida

El alcalde de Titiribí, Jaime Humberto Salazar Botero, se ha sumado a la búsqueda ofreciendo una recompensa por información verificable que conduzca al paradero de Salomé.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse de inmediato a los siguientes puntos de contacto:

Celular: 310 844 0994

Instituciones: La Alcaldía de Titiribí o la Personería del municipio.

Se ruega la máxima difusión para ayudar a que Salomé regrese a salvo con su familia.