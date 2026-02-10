Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Descubren caleta de droga con control remoto en bar de Bogotá

Una caleta de droga activada con control remoto fue descubierta por la Policía Metropolitana en medio de un operativo realizado en un establecimiento nocturno del sur de Bogotá.

El hallazgo dejó a una persona capturada en flagrancia y evidenció nuevas modalidades utilizadas para ocultar estupefacientes en espacios comerciales.

Durante el procedimiento, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía, encontraron un compartimiento oculto que se abría electrónicamente.

En el lugar fueron incautadas cerca de 180 dosis de marihuana, 85 papeletas de base de coca, 25 envolturas de tusi y aproximadamente $600.000 en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización ilegal.

El detenido quedó a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta intervención hace parte de la gran ofensiva contra el microtráfico en bares y entornos de rumba en la capital colombiana. La Policía Nacional reiteró que el uso de estas modalidades “tecnológicas” no impedirá que sigan golpeando las rentas criminales y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa en sus barrios a través de la línea de emergencia 123.

