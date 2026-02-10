Resumen: La creciente tensión entre la hinchada del Independiente Medellín y el club ha escalado a niveles preocupantes, manifestándose en cánticos amenazantes y pasacalles que advierten a los jugadores con "correr en la ciudad" si no mejoran su rendimiento en la cancha. Tras los malos resultados recientes, como la derrota ante Inter de Bogotá, la afición ha centrado su presión en la salida de quienes consideran "mercenarios" y en la continuidad del técnico Alejandro Restrepo, quien llega al decisivo encuentro de este 10 de febrero contra el Cúcuta Deportivo caminando por la cuerda floja en un ambiente de máxima hostilidad.

“¡Si no corren en la cancha, correrán en la ciudad!” El preocupante cántico de los hinchas del DIM a los jugadores del Poderoso

La tensión en el entorno del DIM ha alcanzado niveles críticos tras una serie de resultados adversos que mantienen a la afición en un estado de máxima alerta.

Lo que comenzó como una expresión de inconformismo en las tribunas ha escalado a manifestaciones directas y preocupantes en las calles.

Los seguidores del “Poderoso” se han congregado para lanzar advertencias contundentes tanto a la plantilla de jugadores como al cuerpo técnico encabezado por Alejandro Restrepo.

En los videos que circulan a través de redes sociales, se observa a una multitud de hinchas, entonando un cántico que ha encendido las alarmas por su tono amenazante.

“Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si no corren en la cancha, correrán en la ciudad”, resuena con fuerza en medio de la protesta.

El cántico, sin duda, deja claro que la paciencia de la fanaticada se ha agotado tras el bajo rendimiento mostrado en los últimos encuentros, especialmente después de la derrota ante el Inter de Bogotá.

La presión no se limita únicamente a los cánticos; los alrededores de la sede y otros puntos estratégicos han sido empapelados con pasacalles y carteles que refuerzan el mismo mensaje intimidatorio.

En las imágenes se aprecian mensajes directos que exigen la salida de quienes consideran “mercenarios” y advierten sobre las consecuencias de no mostrar un cambio de actitud inmediato en el terreno de juego.

Esta atmósfera de hostilidad refleja una fractura profunda entre la base de seguidores y el proyecto deportivo actual.

Este clima de incertidumbre pone el foco principal sobre el técnico Alejandro Restrepo, quien llega al crucial encuentro de esta tarde ante el Cúcuta Deportivo con su continuidad en entredicho.

El partido de este martes, 10 de febrero, no representa solo una oportunidad para sumar puntos, sino que se ha convertido en una prueba definitiva para la estabilidad del club.

Un resultado negativo podría precipitar decisiones drásticas en la dirección técnica.

