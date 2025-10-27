Resumen: Incautadas 44.729 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Medellín. El material, avaluado en más de $162 millones, financiaba a GDO como Los Triana.

Incautan más de 44 mil cajetillas de cigarrillos que financiaban a ‘Los Triana’ en Medellín

Un contundente golpe a las finanzas de las estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá fue propinado por las autoridades, con el decomiso de un total de 44.729 cajetillas de cigarrillos de contrabando que, según la investigación, estaban destinadas a la venta ilegal. El valor total de lo incautado supera los $162 millones de pesos.

El operativo central se ejecutó en La Candelaria, en el centro de Medellín, donde un allanamiento y registro, liderado por el Bloque de Búsqueda Contra el Multicrimen, resultó en la aprehensión de 3.560 cajetillas de cigarrillos, valoradas en más de $20 millones.

Esta acción fue articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

De manera simultánea a la diligencia en el centro, el grupo operativo de Rentas Departamentales de Antioquia reportó la aprehensión de otras 41.169 cajetillas en diferentes puntos del área metropolitana, avaluadas en más de $142 millones.

Las autoridades señalaron que este vasto cargamento de contrabando estaría directamente vinculado a la financiación de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como Caicedo, Los Triana y sus estructuras alineadas.

Estos grupos utilizan el contrabando de cigarrillos como una fuente clave de ingresos para financiar actividades criminales, como el sicariato, y para el lavado de activos.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín destacó que estas acciones representan un avance significativo en el plan integral de lucha contra el multicrimen y la economía ilegal en la ciudad.

Los operativos demuestran la coordinación interinstitucional para desarticular las redes financieras que sostienen el accionar de las bandas delincuenciales en el Valle de Aburrá.

