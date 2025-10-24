El cuerpo de Luis Hernando Yepes se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Luis Hernando Yepes Gutiérrez, un hombre de 78 años nacido el 21 de septiembre de 1947 en Caracolí, Antioquia.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Hernando Yepes Gutiérrez, un hombre de 78 años nacido el 21 de septiembre de 1947 en Caracolí, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de octubre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha acercado a preguntar por el caso, lo que ha motivado la publicación de este aviso.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la Carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para obtener información sobre el caso.