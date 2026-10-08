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    • David Alejandro Morelos desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 20 de septiembre

    Publicado por: Juan Manuel

    DAVID ALEJANDRO MORELOS BERRIO
    David Alejandro Morelos desapareció en Medellín

    Resumen: David Alejandro Morelos Berrio, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Se encuentra reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, desde el 20 de septiembre de 2026.

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    David Alejandro Morelos Berrio, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Se encuentra reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, desde el 20 de septiembre de 2026.

    Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje de un Pokémon en la mano derecha y otro tatuaje en el antebrazo derecho, con las letras correspondientes al nombre de su madre: “DIGNA”.

    Al momento de la información suministrada, no se conocen las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición. Estos rasgos particulares pueden ser útiles para facilitar su identificación y apoyar la búsqueda.

    3 BOLETIN DAVID ALEJANDRO MORELOS BERRIO

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