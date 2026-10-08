David Alejandro Morelos desapareció en Medellín

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Resumen: David Alejandro Morelos Berrio, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Se encuentra reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, desde el 20 de septiembre de 2026.

David Alejandro Morelos Berrio, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con género masculino. Se encuentra reportado como desaparecido en Medellín, Antioquia, desde el 20 de septiembre de 2026.

Entre sus señales particulares se destaca un tatuaje de un Pokémon en la mano derecha y otro tatuaje en el antebrazo derecho, con las letras correspondientes al nombre de su madre: “DIGNA”.

Al momento de la información suministrada, no se conocen las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición. Estos rasgos particulares pueden ser útiles para facilitar su identificación y apoyar la búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes