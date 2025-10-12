Resumen: La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Quinche, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión por concusión tras aceptar cargos por cobrar dinero a viajeros en los filtros del Aeropuerto El Dorado. La investigación reveló seis casos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, documentados en cámaras de seguridad, donde la funcionaria recibía sobres con dinero a cambio de facilitar la salida de ciudadanos. Además, deberá pagar una multa y cumplir inhabilidad para ejercer funciones públicas, aunque la pena se cumplirá en su residencia por ser madre cabeza de hogar.

¡Caída en Migración! Exfuncionaria de El Dorado condenada por cobrar dinero a viajeros en los filtros

La exfuncionaria de Migración Colombia, Leidy Quinche, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión por un juez penal de Bogotá, luego de aceptar de manera voluntaria los cargos de concusión que le imputó la Fiscalía General de la Nación. La sentencia incluye además una multa equivalente a 36,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 43 meses.

Quinche cumplía funciones en los filtros migratorios del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde aprovechaba su cargo para solicitar dinero a viajeros que no cumplían con los requisitos legales para salir del país o que carecían de la documentación necesaria para viajar con hijos menores de edad.

Esto le podría interesar: ¡Cayó el terror del cerro de Usaquén! Así se dio la captura del homicida que operaba con refugios y campaneros

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades identificaron seis casos delictivos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025, en los que los ciudadanos entregaron dinero en sobres, tanto en pesos colombianos como en dólares, a cambio de facilitar su salida.

La condena establece que la pena deberá cumplirse en su lugar de residencia, debido a que la sentenciada es madre cabeza de hogar. La investigación se basó en registros de cámaras de seguridad y otras pruebas que permitieron reconstruir los eventos y demostrar la conducta delictiva de la funcionaria.