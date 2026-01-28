Masacre en Cesar: tres muertos y un sicario abatido tras feroz persecución hasta Norte de Santander

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- El sur del Cesar se tiñó de sangre este miércoles. Una incursión armada en el barrio Altos del Progreso, en zona rural del municipio de San Alberto, dejó como saldo tres personas asesinadas y una mujer herida.

    Sin embargo, la rápida reacción de las autoridades permitió alcanzar a los responsables en una persecución de película que terminó con un sicario muerto y otro capturado en territorio de Norte de Santander.

    Terror en el barrio Altos del Progreso

    El ataque fue fulminante. Sujetos armados irrumpieron en el sector y dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas. El coronel William Morales Vargas, comandante de la Policía del Cesar, detalló la magnitud de la tragedia:

    “Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada al hospital local, donde, posteriormente, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas”.

    Identidad de las víctimas

    Hasta el momento, las autoridades han logrado establecer la identidad de dos de los fallecidos:

    Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años.

    Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27 años.

    Una mujer, cuya identidad permanece bajo reserva, resultó lesionada y recibe atención médica especializada bajo custodia policial.

    El GOES neutralizó a los sicarios

    Tras cometer el triple homicidio, los pistoleros emprendieron la huida con rumbo al departamento de Norte de Santander. No contaban con que unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ya habían activado un plan candado y labores de verificación en la zona.

    Al verse acorralados, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, desatando un intenso intercambio de disparos. El resultado del operativo fue contundente; un presunto delincuente abatido y un segundo sicario capturado, quien ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Detrás del ataque: ¿Quiénes son los responsables?

    La inteligencia policial apunta a una estructura de alto impacto. De acuerdo con la información oficial, el crimen habría sido perpetrado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

    Este grupo criminal, que mantiene una fuerte presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira, busca expandir sus rutas de control territorial hacia el Catatumbo, lo que explicaría la ruta de escape de los sicarios hacia Norte de Santander.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


