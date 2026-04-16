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Resumen: Caída de árbol sobre taxi en Bogotá genera congestión en Modelia. Autoridades atienden la emergencia en la avenida La Esperanza.

Árbol gigante cae sobre taxi y afecta la movilidad en Bogotá

La caída de un árbol de gran tamaño generó momentos de tensión en la tarde de este jueves 16 de abril, en el sector de Modelia, en Bogotá, tras desplomarse sobre un vehículo que transitaba por la zona.

El incidente se registró en la intersección de la avenida La Esperanza con carrera 81, donde, según imágenes difundidas en redes sociales, el árbol terminó cayendo sobre un taxi. El hecho llamó la atención de residentes y transeúntes que se encontraban en el lugar.

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Aunque hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre personas lesionadas, el impacto del árbol habría generado afectaciones materiales y una fuerte congestión vehicular en este corredor vial.

Tras lo ocurrido, ciudadanos solicitaron la presencia de organismos de emergencia y autoridades de tránsito para atender la situación y restablecer la movilidad. El paso de vehículos se vio reducido mientras se adelantaban labores para remover el árbol caído.

Se espera que en las próximas horas la vía recupere su flujo habitual, una vez finalicen las labores de atención.

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