Tragedia en Caicedo: vehículo cayó a abismo de 30 metros y dejó dos muertos

Resumen: Dos agricultores murieron tras caer un vehículo a un abismo en Caicedo, Antioquia. Autoridades investigan las causas del accidente.

Un vehículo cayó a un abismo de aproximadamente 30 metros en una vía rural, causando la muerte de dos agricultores.

El siniestro se registró en la vereda La Salazar, en un corredor que conecta los municipios de Anzá y Caicedo, Antioquia, una ruta frecuentada por campesinos para el transporte de productos agrícolas y desplazamientos diarios.

Las víctimas fueron identificadas como Robinson Arley y Luis Velázquez, ambos oriundos del municipio de Anzá.

Según el reporte preliminar, el automotor en el que se movilizaban se salió de la vía en un tramo de alta pendiente, lo que provocó la caída al precipicio.

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De acuerdo con la información oficial, uno de los ocupantes falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. El segundo hombre fue auxiliado por habitantes del sector, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

El accidente en Caicedo es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer las causas exactas del hecho. Entre las hipótesis que se manejan están una posible falla mecánica o un error humano al volante.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a revisar el estado mecánico de sus vehículos y a transitar con precaución, especialmente en este tipo de corredores.

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