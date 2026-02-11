Cámaras captan a apartamenteros en Rionegro: detenidos en parqueadero tras millonario robo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tres presuntos apartamenteros fueron capturados en Rionegro tras un robo en el sector de Fontibón. Cámaras del CMC y denuncias ciudadanas fueron clave en el operativo.

Las autoridades de Rionegro lograron la captura de tres hombres señalados de integrar una banda dedicada al hurto de viviendas.

La acción se desencadenó tras un robo perpetrado en el sector de Fontibón, donde la rapidez del sistema de monitoreo municipal fue determinante para evitar que los delincuentes escaparan con el botín.

El éxito de la captura de los presuntos apartamenteros se gestó gracias a la llamada oportuna de una ciudadana a la Línea 123, quien aportó datos precisos sobre el vehículo en el que huían los sospechosos.

De inmediato, el Centro de Monitoreo y Control (CMC) activó un cerco digital, rastreando las placas del automotor a través de las cámaras de seguridad hasta ubicarlo en un parqueadero público del municipio.

Con la ubicación en tiempo real, la Policía Nacional ejecutó el protocolo de abordaje, logrando la detención de los tres sujetos y la recuperación total de la mercancía hurtada.

Carolina Tejada, Secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, destacó que con este resultado ya se superan las 130 capturas en lo que va del 2026.

Además, la funcionaria reveló que, gracias al cruce de información y nuevas denuncias, se pudo establecer que estos individuos estarían vinculados a otros hurtos bajo la misma modalidad en diferentes sectores de la ciudad.

“Le recordamos a toda la ciudadanía que denunciar sí funciona”, enfatizó Tejada al resaltar la importancia de la articulación entre la comunidad y la Fuerza Pública.

Los tres presuntos apartamenteros capturados, junto con el vehículo inmovilizado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

