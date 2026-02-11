Atlético Nacional y la Fundación Alfredo Morelos recolectarán donaciones para los damnificados en Córdoba este jueves durante el partido ante Fortaleza. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional se une en solidaridad con el departamento de Córdoba ante la emergencia invernal

Atlético Nacional ha reafirmado su compromiso social al anunciar una importante campaña de recolección de ayudas para las familias damnificadas por las recientes inundaciones en el departamento de Córdoba.

Esta iniciativa surge como respuesta a la difícil situación humanitaria provocada por el frente frío que ha azotado la región, dejando a cientos de personas en estado de vulnerabilidad.

Para lograr un mayor impacto, la institución verdolaga ha unido esfuerzos con la Fundación Alfredo Morelos, liderada por el delantero del equipo, y el Ejército Nacional de Colombia, conformando una alianza estratégica para llevar alivio a las zonas más afectadas.

La convocatoria está dirigida a toda la hinchada nacionalista y a la ciudadanía en general, quienes podrán realizar sus aportes este jueves durante el encuentro deportivo frente a Fortaleza.

El punto de acopio estará ubicado en la plazoleta frente a la tribuna occidental del estadio, donde se recibirán donaciones en un horario comprendido entre las 5:30 p. m. y las 8:30 p. m.

Se hace un llamado especial para priorizar la entrega de prendas de vestir nuevas, alimentos no perecederos y artículos de aseo personal, elementos fundamentales para atender las necesidades básicas de la población cordobesa en este momento de crisis.

Con el lema de que Nacional es Colombia y su hinchada está presente en cada rincón del país, el club busca movilizar el espíritu solidario que caracteriza a sus seguidores.

Esta jornada no solo representa un acto de apoyo material, sino también un mensaje de esperanza y hermandad para el departamento de Córdoba.

Al integrar el deporte con la labor humanitaria, Atlético Nacional demuestra que su grandeza trasciende las canchas, invitando a todos a sumarse a esta causa para engrandecer el aporte y brindar una mano amiga a quienes hoy más lo necesitan.

