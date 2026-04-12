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    Caen seis narcos y dos embarcaciones con toneladas de cocaína vinculadas a disidencias

    La operación conjunta entre Colombia y Costa Rica evitó la circulación de millones de dosis y afectó significativamente las finanzas de la organización criminal.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto de archivo.
    Caen seis narcos y dos embarcaciones con toneladas de cocaína vinculadas a disidencias

    Resumen: En Playa Guápil, Costa Rica, la Policía de Colombia, en coordinación con autoridades locales, incautó 3,7 toneladas de cocaína, capturó a seis personas e inmovilizó dos embarcaciones. El cargamento, vinculado al Estado Mayor Central, representaba más de 125 millones de dólares y cerca de 9 millones de dosis. La acción evidencia la efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación conjunta con autoridades de Costa Rica, la Policía de Colombia logró la incautación de 3,7 toneladas de cocaína en Playa Guápil, en la costa del Pacífico. Durante el operativo también fueron capturadas seis personas y dos embarcaciones fueron inmovilizadas.

    El cargamento, que según las investigaciones salió del departamento del Cauca, estaría vinculado al Estado Mayor Central, lo que convierte este golpe en un duro impacto financiero para esa organización.

    Se estima que la incautación afecta sus ingresos en más de 125 millones de dólares y evita la circulación de aproximadamente 9 millones de dosis de droga.

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    La operación resalta la cooperación internacional entre Colombia y Costa Rica, demostrando la efectividad de los esfuerzos conjuntos para frenar las rutas del narcotráfico en la región.

    Las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuye a debilitar la logística de las organizaciones criminales y a reducir la oferta de estupefacientes que llega a distintos mercados internacionales.

    Con este resultado, las fuerzas de seguridad refuerzan su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de vigilancia y control en las zonas costeras y marítimas del Pacífico colombiano y centroamericano.


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