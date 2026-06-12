Sonsón refuerza su estrategia de seguridad con despliegue coordinado entre Alcaldía, Policía y Ejército

Resumen: La Alcaldía de Sonsón, liderada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, ha intensificado sus estrategias de seguridad en las áreas urbanas y rurales mediante un trabajo articulado con la Policía y el Ejército Nacional, respondiendo de manera preventiva a informaciones que circulan en redes sociales sobre el orden público en la zona Páramo. Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno, las autoridades mantienen un monitoreo constante y un fuerte despliegue institucional para preservar la tranquilidad ciudadana, al tiempo que hicieron un llamado enfático a la comunidad para mantener la calma, evitar la difusión de contenidos no verificados y consultar únicamente los canales oficiales para frenar la desinformación.

Con el objetivo de blindar tanto el casco urbano como las áreas rurales del municipio, la Alcaldía de Sonsón, liderada por el mandatario Juan Diego Zuluaga, anunció la intensificación de sus estrategias de seguridad. La ofensiva institucional se ejecuta a través de un esquema de trabajo conjunto y permanente con la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Esta reacción institucional surge, en gran medida, como respuesta a diversas informaciones y alertas que han venido circulando en las plataformas digitales durante los últimos días, las cuales han encendido las alarmas entre la comunidad respecto a la seguridad en la zona Páramo.

Monitoreo permanente en el Páramo

Frente a la incertidumbre digital, la Secretaría de Gobierno local asumió el liderazgo de las acciones de acompañamiento institucional en el territorio. Según informó la Alcaldía, se mantiene un monitoreo en tiempo real de los acontecimientos para prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar la convivencia ciudadana.

Con esta articulación, la administración busca robustecer la presencia del Estado en los puntos más vulnerables de la región, asegurando que la Fuerza Pública cuenta con la capacidad de reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

«La seguridad es una prioridad»: Juan Diego Zuluaga

El alcalde de los sonsoneños fue enfático en señalar que el bienestar de la población civil no es negociable y que los canales de comunicación con los comandantes de la Policía y el Ejército se mantienen abiertos de forma ininterrumpida.

«Estamos en permanente comunicación con la Policía y el Ejército Nacional para hacer seguimiento a cualquier situación que pueda afectar a nuestras comunidades. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera coordinada para brindar tranquilidad y confianza a todos los sonsoneños», afirmó el mandatario.

Un llamado a combatir la desinformación

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado enérgico a la prudencia y a la calma. La Administración Municipal instó a los ciudadanos a no replicar ni compartir contenidos no verificados en cadenas de WhatsApp o redes sociales, ya que estos suelen generar pánico innecesario.

La recomendación oficial para la población es validarse e informarse única y exclusivamente a través de los canales y boletines oficiales de las instituciones del Estado.