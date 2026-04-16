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Resumen: Capturados en Medellín la madre y el padrastro de un niño de dos años por brutal maltrato en un hotel. El menor tiene lesiones graves en la cabeza y rostro.

¡Qué desalmados! Cayó pareja que casi mata a golpes a niño de dos años en un hotel de Medellín

Un estremecedor caso de violencia infantil tiene indignada a la capital antioqueña, tras la captura de una mujer y su compañero sentimental, señalados de propinarle una paliza a un pequeño de tan solo dos años.

El aberrante suceso, que se conoció gracias a la oportuna denuncia ciudadana a través de la línea 123, ocurrió al interior de una habitación de un hotel en el corazón de la ciudad.

Según el reporte oficial, el menor ingresó a un centro asistencial con huellas de un maltrato extremo que incluía múltiples lesiones en su cabeza, rostro y diferentes partes del cuerpo, heridas que, según el dictamen de Medicina Legal, pusieron en riesgo inminente su vida.

La investigación liderada por la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, permitió desvirtuar la cínica versión de la madre, quien inicialmente intentó engañar a los médicos asegurando que las marcas en el cuerpo del niño eran producto de una supuesta intoxicación. Sin embargo, las evidencias físicas y los testimonios recaudados confirmaron que se trataba de una agresión.

Las autoridades revelaron que el padrastro ya contaba con antecedentes por lesiones personales, mientras que la progenitora registra anotaciones por hurto.

“Es horroroso ver que el lugar más peligroso para un niño termine siendo su propio hogar”, manifestó con dureza el alcalde Federico Gutiérrez al confirmar la judicialización de la pareja.

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El mandatario local enfatizó que la instrucción para todo el personal de salud y la ciudadanía es denunciar de inmediato cualquier signo sospechoso de violencia contra menores.

Mientras los capturados enfrentan ahora un proceso penal por el delito de violencia intrafamiliar agravada, el niño sobreviviente permanece bajo la custodia de un familiar cercano y recibe acompañamiento psicológico.

La alcaldía anunció que blindará los protocolos de atención para que estos “monstruos”, como han sido calificados en redes sociales, no vuelvan a tener contacto con poblaciones vulnerables.

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