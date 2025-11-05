Nueve militares fueron capturados por homicidio en base de Frontino, Antioquia

Resumen: Capturados nueve militares por homicidio y desaparición de un civil en base militar de Frontino. Fiscalía imputó cargos tras denuncia del presidente Petro.

Nueve militares del Ejército Nacional fueron capturados y señalados de estar presuntamente involucrados en el asesinato de un civil dentro de la base militar conocida como Antorcha, ubicada en el municipio de Frontino, Antioquia.

El caso, que fue denunciado por el presidente Gustavo Petro, habría ocurrido el pasado 7 de octubre y ya está bajo investigación penal y disciplinaria.

Según relató el mandatario, el ciudadano identificado como Esneider fue retenido tras merodear por la base militar. Sin embargo, el informe oficial indica que el hombre murió dentro de la instalación, al parecer, por un exceso en el uso de la fuerza por parte de los militares.

El hecho fue inicialmente puesto en conocimiento de las autoridades por un soldado ante la Estación de Policía de Frontino, quien advirtió la gravedad de lo ocurrido.

La denuncia escaló rápidamente dentro de la estructura castrense. El 8 de octubre, la Cuarta Brigada notificó a la Séptima División, que a su vez puso el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ingresó posteriormente a la base para recolectar evidencias y ubicar el cuerpo. El cadáver de Flórez Manco fue hallado el 29 de octubre y llevado a Medicina Legal para su plena identificación.

Finalmente, este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía Especializada de Medellín imputó a los nueve militares capturados los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los implicados mantienen la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones judiciales y disciplinarias en su contra.

