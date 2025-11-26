Resumen: Protestas en el centro de Cali por parte de La Minga Cali generaron tensión y aglomeraciones frente a la Gobernación. Exigen vivienda popular e instalan carpas mientras avanzan mesas de diálogo.

La Minga Cali protesta y bloquea salidas de la Gobernación del Valle

Las protestas volvieron a ocupar el centro de Cali este miércoles 26 de noviembre, cuando un grupo que se identifica como La Minga Cali llegó hasta el Palacio de San Francisco, sede de la Gobernación del Valle del Cauca, para exigir soluciones en materia de vivienda popular.

La jornada generó aglomeraciones, tensión en los accesos al edificio y un prolongado plantón que obligó a las autoridades a activar un plan de coordinación interinstitucional.

De acuerdo con la información oficial, los manifestantes se ubicaron en las entradas y salidas de la Gobernación, instalando carpas tipo camping y coreando consignas como “Por vivienda popular, a luchar, a luchar”.

La Gobernación confirmó la situación y precisó que, aunque la Minga dirige sus reclamos a esa entidad, la competencia para la asignación de tierras y programas habitacionales recae en el Gobierno Nacional, específicamente en la Agencia Nacional de Tierras. Por esa razón, el departamento aseguró que su intervención se limita a facilitar un espacio de diálogo.

Ante la tensión generada, la gobernadora Dilian Francisca Toro ordenó a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, al Dadi y a la Fuerza Pública adelantar las acciones necesarias para garantizar el orden y prevenir bloqueos que afecten la movilidad del centro de la ciudad.

Sobre la 1:00 p.m. se instaló una primera mesa de concertación, con el propósito de escuchar las peticiones del grupo y evitar que la situación escale. Hasta ahora no se han reportado enfrentamientos ni afectaciones a terceros, aunque la presencia del campamento improvisado mantiene la zona altamente congestionada.

