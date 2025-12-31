Resumen: Dos hombres señalados de cumplir roles estratégicos dentro de una estructura criminal del norte del Valle del Cauca fueron capturados en el municipio de Toro. Según la investigación, uno se encargaba de almacenar armas y gestionar pagos a sicarios, mientras el otro los transportaba para la ejecución de homicidios selectivos. Ambos fueron judicializados y enviados a la cárcel por delitos relacionados con armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en hechos violentos en la región.

Caen los hombres clave del sicariato en el norte del Valle: guardaban armas y movían a los asesinos

Dos hombres señalados de sostener la operación armada de una organización criminal que delinque en el norte del Valle del Cauca fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Toro. Se trata de Marino Díaz, conocido como alias ‘El Cucho’, y Ferney Candelo, alias ‘Hugo’, quienes, según las autoridades judiciales, cumplían funciones clave dentro de la estructura conocida como la ‘Oficina del Norte del Valle’.

De acuerdo con el material probatorio recopilado durante la investigación, ambos harían parte del componente logístico de la organización, una labor considerada determinante para la ejecución de homicidios selectivos en municipios como Toro y La Unión. Su accionar estaba orientado a facilitar los recursos, el desplazamiento y la coordinación necesarios para que los sicarios llevaran a cabo los ataques.

Las indagaciones señalan que alias ‘El Cucho’, de 64 años, tenía bajo su responsabilidad el manejo del armamento de la estructura, así como la entrega de pagos a quienes ejecutaban los asesinatos. Su rol incluía el resguardo de armas de fuego y municiones utilizadas en diferentes hechos violentos atribuidos a esta organización criminal.

Por su parte, alias ‘Hugo’, de 37 años, se encargaba de movilizar a los sicarios hacia los puntos donde se cometerían los homicidios, cumpliendo funciones de transporte y apoyo operativo. Esta labor permitía que los ataques se realizaran de forma coordinada y con menor riesgo de detección previa.

Según los registros judiciales, ambos hombres contaban con antecedentes penales por delitos como hurto calificado y porte ilegal de armas. Además, las autoridades establecieron que ‘El Cucho’ habría permanecido cerca de cinco años dentro de la estructura criminal, mientras que ‘Hugo’ tendría una trayectoria aproximada de cuatro años al servicio de la organización, que operaría bajo el mando de alias ‘Seis’.

Las capturas se realizaron de manera simultánea en vía pública, una de ellas en el sector de la galería y la otra en el barrio San José, en Toro. En los operativos participaron investigadores de la SIJIN de la Policía del Valle, con apoyo del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSPOPT), quienes hicieron efectivas las órdenes judiciales.

Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, a los capturados se les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en hechos de violencia que han afectado la seguridad en esta zona del departamento.

Las autoridades judiciales continúan con el proceso para determinar la posible vinculación de los detenidos en otros crímenes y el alcance de su participación dentro de la red criminal que opera en el norte del Valle del Cauca.