¡Caen los falsos policías! Desarticulan banda que usaba carnés para robar en Bogotá

Resumen: En la localidad de Suba, la Policía de Bogotá detuvo a cuatro hombres que se hacían pasar por funcionarios policiales para robar. La banda, que se movilizaba en un vehículo de servicio público, intimidó a una mujer con carnés falsos para obligarla a realizar una transferencia bancaria de $1.700.000. Los capturados, quienes tienen antecedentes por diversos delitos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo en la localidad de Suba a cuatro individuos que se hacían pasar por agentes de la ley para cometer robos. La captura de esta banda criminal se produjo tras la denuncia de una de sus víctimas.

Los delincuentes, que se desplazaban en un vehículo de servicio público, abordaban a sus víctimas fingiendo ser miembros de una unidad investigativa. En un reciente hecho, intimidaron a una ciudadana con carnés falsos para forzarla a realizar una transferencia bancaria de $1’700.000. Tras el robo, la mujer denunció el hecho, lo que permitió a las autoridades activar un operativo y detener a los implicados.

Según el teniente coronel Diego Villar, comandante de la Estación de Policía de Suba, en el momento de la captura se les incautaron un carné falso con insignias policiales, documentos personales y el vehículo utilizado para los hurtos.

Los cuatro hombres registran un historial delictivo que incluye delitos como hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y simulación de investidura.

En lo que va de 2025, la Policía de Suba ha capturado a 2.131 personas por distintos crímenes, de las cuales 794 están relacionadas con el hurto.