¡Caen ‘Los de La Esperanza’! Siete judicializados por narcotráfico en Simijaca

Resumen: Siete presuntos integrantes del grupo delincuencial Los de La Esperanza fueron judicializados por su presunta participación en el tráfico de cocaína y marihuana en Simijaca, Cundinamarca. Cinco fueron capturados mediante órdenes judiciales y dos en allanamientos, donde se incautaron drogas, dinero y motocicletas. Los procesados no aceptaron los cargos y quedaron privados de la libertad en un centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los de La Esperanza’, acusados de dedicarse a la comercialización de estupefacientes en el municipio de Simijaca, Cundinamarca.

Los imputados son Cristian Avendaño, Michael Bello, Edwin Suarez, Pablo Bello, Duber Jula, Caren Víguez y Yesid Cañón. De acuerdo con la Fiscalía, cada uno responderá por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según sus responsabilidades individuales.

Según la investigación, desde el 1 de septiembre de este año, los imputados habrían operado concentrándose para almacenar y distribuir cocaína y marihuana en la urbanización La Esperanza y en los alrededores de la plaza de mercado de Simijaca, mediante la modalidad de menudeo y entrega a domicilio.

Cinco de los investigados fueron capturados mediante órdenes judiciales, mientras que los otros dos fueron detenidos en diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional. Durante estos operativos se incautaron dos motocicletas, dosis de estupefacientes y dinero en efectivo.

Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos imputados y se les impuso medida privativa de la libertad en un centro carcelario. La Fiscalía continuará las investigaciones para desarticular completamente las actividades del grupo delincuencial.