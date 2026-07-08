Resumen: Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en Zaragoza, Antioquia, durante un operativo conjunto del Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. En el procedimiento fueron incautadas más de 180 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo, afectando las finanzas de la estructura criminal.

Caen dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Antioquia: estarían ligados a extorsión y microtráfico

En un operativo desarrollado en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, tropas del Gaula Militar Bajo Cauca lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, en una acción conjunta y coordinada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos capturados serían señalados de integrar esta estructura armada organizada y, presuntamente, estarían vinculados con actividades relacionadas con la extorsión y el tráfico de estupefacientes en esta subregión de Antioquia.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron más de 180 dosis de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del material probatorio del caso.

Esto le podría interesar: ¡Hallaron 25 toneladas de carne podrida! Desmantelan red de sacrificio ilegal de animales en Antioquia

Según indicó el Ejército Nacional, este resultado operacional representa una afectación a las capacidades financieras y a las redes de distribución ilegal de la subestructura Uldar Cardona Rueda, una de las estructuras del Clan del Golfo con presencia en el Bajo Cauca antioqueño.

Las capturas hacen parte de las operaciones que adelantan de manera conjunta el Gaula Militar Bajo Cauca, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para combatir las economías ilícitas y las actividades criminales que afectan a los habitantes de esta zona del departamento.

Los dos presuntos integrantes del grupo armado organizado fueron capturados en flagrancia y, junto con los elementos incautados durante el operativo, quedaron a disposición de las autoridades competentes para el avance del proceso judicial correspondiente.