Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Andy se perdió en Aranjuez y al parecer lo han visto en el centro ¿nos ayudas?

    Según publicaciones de páginas de mascotas, lo han visto deambulando por el centro de Medellín, muy triste.

    Publicado por: SoloDuque

    Andy se perdió en Aranjuez y al parecer lo han visto en el centro ¿nos ayudas?

    Resumen: Según publicaciones de páginas de mascotas, lo han visto deambulando por el centro de Medellín, muy triste.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Andy es un hermoso perrito que se perdió en el sector de Aranjuez Álamos y su familia lo busca desesperadamente.

    Según publicaciones de páginas de mascotas, lo han visto deambulando por el centro de Medellín, muy triste.

    si usted lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero, por favor comuníquese urgente al whatsapp 3206110751

    La familia de andy está muy angustiada, y más sabiendo que su perrito podría estar pasando momentos de frío y hambre.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.