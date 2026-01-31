Andy se perdió en Aranjuez y al parecer lo han visto en el centro ¿nos ayudas?

Resumen: Según publicaciones de páginas de mascotas, lo han visto deambulando por el centro de Medellín, muy triste.
Minuto30.com .- Andy es un hermoso perrito que se perdió en el sector de Aranjuez Álamos y su familia lo busca desesperadamente.
Según publicaciones de páginas de mascotas, lo han visto deambulando por el centro de Medellín, muy triste.
si usted lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero, por favor comuníquese urgente al whatsapp 3206110751
La familia de andy está muy angustiada, y más sabiendo que su perrito podría estar pasando momentos de frío y hambre.
