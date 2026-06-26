Foto de Fiscalía General de la Nación y redes sociales.

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Resumen: Un juez envió a prisión a alias ‘Tom’ y ‘Trenzas’, señalados de participar en el atentado en Cali contra el Cantón Militar Pichincha. La Fiscalía continúa las investigaciones.

Cárcel para alias ‘Tom’ y ‘Trenzas’, señalados de participar en atentado con carro bomba en Cali

Un juez envió a prisión a Jhonatan, alias ‘Tom’, y Yeiner, alias ‘Trenzas’, señalados de participar en el atentado en Cali contra el Cantón Militar Pichincha, ocurrido el pasado 24 de abril.

Ambos permanecerán con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y la Policía, los capturados harían parte de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Las autoridades sostienen que desempeñaron funciones clave en la planeación y ejecución del atentado en Cali, que dejó dos mujeres heridas y provocó importantes daños materiales.

Según el expediente, alias ‘Tom’ habría adquirido por $20 millones de pesos la buseta escolar utilizada para transportar los explosivos, además de facilitar su adecuación para el ataque.

Entre tanto, alias ‘Trenzas’ es señalado de realizar labores de vigilancia y desplazarse en motocicleta para alertar sobre la presencia de controles policiales y garantizar el recorrido del vehículo hasta el lugar donde fueron activados los explosivos.

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Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. En los operativos fueron incautadas bolsas con pentolita, cordón detonante, teléfonos celulares, material propagandístico de las disidencias y una motocicleta que habría sido utilizada en la operación.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos. Ninguno aceptó los cargos.

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