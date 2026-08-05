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    ¡Un honor profundo! Abelardo De La Espriella recibe la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas

    La banda presidencial, entregada por reservistas de las Fuerzas Militares, fue confeccionada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, “sastre de los presidentes y los papas”

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Un honor profundo! Abelardo De La Espriella recibe la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas

    Resumen: Además del valor simbólico de quienes entregaron la prenda, la banda presidencial de este cuatrienio cuenta con un significado especial debido a las manos que la confeccionaron.

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    Minuto30.com .- A pocos días de su posesión oficial como jefe de Estado, el presidente electo Abelardo De La Espriella recibió la banda presidencial, máximo símbolo del poder ejecutivo en Colombia.

    En un acto anticipado a la ceremonia de investidura, el mandatario entrante aceptó la insignia patria en un encuentro marcado por el reconocimiento a las Fuerzas Militares.

    Un homenaje de los veteranos de la Fuerza Pública

    La entrega de la banda presidencial estuvo a cargo de un grupo de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública, un gesto que De La Espriella calificó como un honor profundo y un «símbolo de unidad, servicio, honor y amor por Colombia».

    El presidente electo aprovechó el espacio para destacar el papel fundamental de los militares y policías en retiro en la defensa de la democracia del país, señalando que su ejemplo de servicio y sacrificio será una inspiración constante para los objetivos de su gobierno, al cual ha denominado bajo el lema de la «Patria Milagro».

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    Abelardo De La Espriella recibe la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas. Captura de video

    El legado del maestro Luis Abel Delgado

    Además del valor simbólico de quienes entregaron la prenda, la banda presidencial de este cuatrienio cuenta con un significado especial debido a las manos que la confeccionaron.

    La labor fue encomendada al reconocido maestro artesano nariñense Luis Abel Delgado, también exmilitar, cuya trayectoria incluye los siguientes hitos:

    Reconocimiento internacional: Es conocido popularmente como el “sastre de los presidentes y los papas”.

    Historia republicana: Durante décadas, ha sido el encargado de dar vida a las bandas presidenciales de los jefes de Estado colombianos, consolidando un legado de excelencia y tradición institucional.

    Vínculo con el Vaticano: Su destreza lo ha llevado a confeccionar vestiduras oficiales para varios pontífices de la Iglesia Católica.

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    Abelardo de La Espriella con el maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”

    «Un privilegio que asumo con humildad»

    A través de sus canales oficiales, el mandatario electo compartió sus sensaciones tras recibir el símbolo que portará durante su administración, enviando un mensaje de gratitud a las bases militares y al artesano nariñense.

    «Recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia, y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que asumo con humildad, gratitud y un profundo sentido del deber», expresó De La Espriella.

    Con la entrega de la banda presidencial, avanza la recta final de los preparativos para los actos protocolarios de posesión, los cuales se llevarán a cabo en los próximos días bajo un fuerte dispositivo de seguridad a nivel nacional.

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    Abelardo de La espriella recibe la banda presidencial. Captura de video

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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