    Cae sofisticado laboratorio del Clan del Golfo en Antioquia; droga era enviada en cajas de banano y piña

    Autoridades destruyeron maquinaria e insumos químicos que servían para camuflar clorhidrato de cocaína en envíos al exterior.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Captura de video.
    Resumen: El Ejército y la Policía desmantelaron un laboratorio del Clan del Golfo en San Luis, Antioquia, capaz de producir 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. La droga era camuflada en cajas de banano y piña para su envío al exterior. En la operación fueron incautados insumos, maquinaria y miles de dosis, evitando ganancias ilegales por más de 600 millones de pesos y afectando la logística del grupo criminal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos, fue desarticulado un laboratorio clandestino del grupo armado organizado Clan del Golfo en la vereda Montenegro, municipio de San Luis, Oriente de Antioquia. El complejo tenía capacidad para producir hasta 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes y contaba con un sofisticado sistema de ocultamiento de drogas.

    Durante el operativo, las autoridades encontraron maquinaria especializada, insumos químicos y cientos de cajas de cartón utilizadas para camuflar la cocaína bajo la apariencia de empaques de banano y piña, listas para ser enviadas al exterior.

    Entre los elementos incautados se contabilizaron 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 165 galones de acetona, 275 galones de otros insumos líquidos, 50 kilogramos de sustancias sólidas, además de 1800 cajas y 7200 láminas impregnadas con droga. También se destruyeron equipos de procesamiento como prensas, moldes, rodillos y motobombas.

    Con la intervención, se evitaría la comercialización de aproximadamente 2,7 millones de dosis, equivalentes a más de 600 millones de pesos, recursos ilícitos que habrían fortalecido las operaciones del grupo criminal y su red de tráfico internacional.

    La acción hace parte de los esfuerzos coordinados entre Ejército, Policía y Fiscalía para reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales en el departamento, y representa un golpe contundente contra la producción de narcóticos en la región.


