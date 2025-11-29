Antioquia atiende emergencias a causa de las fuertes lluvias en tres municipios

Resumen: Antioquia brinda apoyo a los municipios que reportan emergencias causadas por las recientes lluvias. Barbosa , Turbo y San Luis son algunas de las poblaciones más afectadas.

Minuto30.com .- Antioquia brinda apoyo a los municipios que reportan emergencias causadas por las recientes lluvias. Barbosa, Turbo y San Luis son algunas de las poblaciones más afectadas.

Intervenciones clave

Barbosa: El equipo técnico del DAGRAN y de la Secretaría de Obras trabaja en la remoción de un movimiento en masa que afecta la vía que comunica con el municipio de Concepción.

Turbo: Una creciente súbita afectó a seis veredas del municipio. La Gobernación avanza junto a la Alcaldía en la evaluación de daños y necesidades de la población.

San Luis: El equipo de Servicios Públicos está definiendo las acciones necesarias para restablecer el suministro de agua, tras la ruptura del tubo principal de distribución que afectó al municipio.

