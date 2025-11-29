Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Fotos

    Antioquia atiende emergencias a causa de las fuertes lluvias en tres municipios

    Antioquia brinda apoyo a través del DAGRAN

    Foto: Gobernación dee Antioquia
    Antioquia atiende emergencias a causa de las fuertes lluvias en tres municipios

    Minuto30.com .- Antioquia brinda apoyo a los municipios que reportan emergencias causadas por las recientes lluvias. Barbosa, Turbo y San Luis son algunas de las poblaciones más afectadas.

    Intervenciones clave

    Barbosa: El equipo técnico del DAGRAN y de la Secretaría de Obras trabaja en la remoción de un movimiento en masa que afecta la vía que comunica con el municipio de Concepción.

    Foto: Gobernación dee Antioquia

    Turbo: Una creciente súbita afectó a seis veredas del municipio. La Gobernación avanza junto a la Alcaldía en la evaluación de daños y necesidades de la población.

    Foto: Gobernación dee Antioquia

    San Luis: El equipo de Servicios Públicos está definiendo las acciones necesarias para restablecer el suministro de agua, tras la ruptura del tubo principal de distribución que afectó al municipio.

    Foto: Gobernación dee Antioquia

