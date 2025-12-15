Resumen: Cinco personas fueron capturadas por integrar una red dedicada al robo de Rolex en Medellín, con hurtos a extranjeros y armas incautadas.

Se les acabó la ‘guachafita’: cae red que robaba relojes Rolex a extranjeros en Medellín

Un contundente golpe contra el robo de Rolex en Medellín dieron las autoridades tras la captura de cinco integrantes de una red delincuencial dedicada al hurto de relojes de alta gama y joyas de lujo, principalmente en sectores exclusivos de la ciudad.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo el direccionamiento del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento se adelantaron siete diligencias de registro y allanamiento que permitieron materializar las órdenes de captura, así como dos notificaciones en centros carcelarios.

En el marco de los operativos también se gestionaron dos notificaciones azules de Interpol dirigidas a Panamá y España, con el objetivo de ubicar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.

Además, fueron incautadas cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres, que presuntamente eran utilizadas para intimidar a las víctimas durante los asaltos.

Las investigaciones establecieron que esta organización estaría integrada por al menos 19 personas, involucradas en 22 eventos de concierto para delinquir y 18 casos de hurto calificado. El avalúo de los relojes y joyas sustraídos asciende a cerca de $580 millones de pesos.

El accionar del grupo delincuencial se concentraba principalmente en la comuna de El Poblado, donde las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros que visitaban zonas comerciales, gastronómicas y turísticas de alta afluencia.

Uno de los aspectos más reveladores del proceso investigativo es que tres miembros de la red fueron asesinados en medio de disputas internas entre sus cabecillas, conocidos con los alias de ‘Mono Rolex’ y ‘el Cabe’, lo que evidenció el alto nivel de violencia y confrontación al interior de la organización criminal.

