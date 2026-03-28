Resumen: Cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Nacional fueron judicializados por presuntamente exigir dinero a un transportador a cambio de no capturarlo y devolverle un vehículo supuestamente hurtado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Cae red de corrupción! Judicializan a cuatro policías de la Sijín por extorsionar a transportador en Girardota

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, identificados como Diego Correa, Ramiro Cabeza, Andrés Agudelo y Erika Villa, por su presunta responsabilidad en la exigencia y recepción de dinero de un transportador a cambio de no capturarlo y devolverle un vehículo de carga, que supuestamente había sido hurtado.

Los hechos bajo investigación ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, cuando los uniformados citaron al propietario de una volqueta a un parqueadero en Girardota, Antioquia. Allí, según la Fiscalía, los servidores le leyeron los derechos del capturado debido a que el vehículo, que estaba en el lugar, supuestamente había sido robado y contaba con el motor regrabado.

Ese mismo día, los investigadores habrían recibido la suma de cinco millones de pesos a cambio de no hacer efectiva la supuesta captura en flagrancia del propietario, mientras que el conductor del vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía.

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Al día siguiente, tres de los procesados citaron nuevamente a la víctima en un centro comercial del oriente de Medellín, donde le presentaron al propietario legítimo del vehículo y, presuntamente, le exigieron un pago de 350 millones de pesos. En esa misma jornada, los uniformados retiraron la volqueta del parqueadero mediante una grúa, sin informar a dónde sería trasladada.

Los cuatro investigadores fueron capturados el pasado 18 de marzo por servidores de la Dijín de la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los cuales incluyen concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Como resultado, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los cuatro implicados. La defensa apeló la decisión.