Resumen: Este fenómeno, que pintó las montañas de carmesí y naranja profundo, fue posible gracias a que la lluvia limpió la polución del aire. Al estar la atmósfera despejada de partículas pesadas, los rayos del sol pudieron viajar a través de las gotas de agua residuales en las nubes altas

¡Espectáculo en el cielo! Los arreboles de este sábado enamoraron a los paisas

Minuto30.com .- Como si se tratara de un lienzo pintado a mano, el atardecer de este sábado 28 de marzo regaló una paleta de colores naranja y carmesí que encendió el horizonte de las montañas antioqueñas. Los famosos “arreboles” se convirtieron en los protagonistas de las redes sociales, donde cientos de ciudadanos compartieron imágenes del cielo antes de que cayera la noche.

Y es que no hay mal que por bien no venga, y en Medellín, eso se traduce en un cielo de fuego. Tras las fuertes lluvias que refrescaron la tarde de este sábado 28 de marzo, las nubes se abrieron paso justo antes del ocaso para dar lugar a unos arreboles que dejaron a más de uno con el celular en la mano.

La ciencia detrás del “incendio” en el cielo

Este fenómeno, que pintó las montañas de carmesí y naranja profundo, fue posible gracias a que la lluvia limpió la polución del aire. Al estar la atmósfera despejada de partículas pesadas, los rayos del sol pudieron viajar a través de las gotas de agua residuales en las nubes altas, descomponiendo la luz en sus tonos más cálidos y vibrantes.

Desde Itagüí hasta Bello, los ciudadanos reportaron este espectáculo visual como un cierre perfecto para una semana de noticias intensas. El contraste entre el asfalto mojado y el cielo “encendido” fue el común denominador en las historias de Instagram de los antioqueños.

Un respiro antes de “La Hora del Planeta”

Este fenómeno óptico, causado por la dispersión de la luz solar en las capas bajas de la atmósfera, sirvió como el preludio perfecto para La Hora del Planeta, que iniciará hoy a las 8:30 p. m.

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Muchos interpretaron este despliegue de colores como un recordatorio de la belleza natural que buscamos proteger con el apagón mundial de esta noche.

Los paisas detuvieron su marcha por unos instantes para admirar el cielo, demostrando que, a pesar de las noticias difíciles, la ciudad siempre encuentra una forma de sorprendernos.