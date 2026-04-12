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Resumen: Un hombre de 21 años, requerido por feminicidio agravado, fue capturado en Kennedy durante la atención a una riña en el barrio Ciudad Kennedy. La policía confirmó su orden judicial vigente y quedó a disposición de un juez, que le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario.

¡Cae presunto feminicida en Kennedy! Lo buscaban por un crimen atroz y lo atraparon en medio de una riña

En la localidad de Kennedy, un hombre de 21 años fue capturado por las autoridades tras ser identificado como requerido por la justicia por el delito de feminicidio agravado.

La detención se llevó a cabo durante la intervención de la policía en una riña registrada en el barrio Ciudad Kennedy, donde los uniformados solicitaron a los participantes sus documentos de identificación.

Al verificar los antecedentes, se confirmó que el joven tenía una orden judicial vigente, lo que permitió que se hiciera efectiva su captura de manera inmediata.

El caso por el que era buscado corresponde al 28 de diciembre de 2025, cuando una mujer fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Villa de la Torre. La víctima presentaba múltiples heridas, lo que motivó el inicio de investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el responsable.

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Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde deberá responder formalmente por el delito que se le atribuye.

Un hombre de 21 años fue capturado en Kennedy y era buscado por feminicidio agravado. Cayó en medio de la atención a una riña: al verificar sus antecedentes, se confirmó que tenía una orden judicial vigente por este crimen ocurrido en diciembre de 2025. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Hoy está en la cárcel.… pic.twitter.com/IRy95Vgg5A — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 12, 2026

La Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó que este procedimiento reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia basada en género y en la investigación de hechos que atentan contra la vida de las mujeres.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna para lograr la captura de personas con órdenes judiciales pendientes y prevenir nuevos actos de violencia.

La intervención en Kennedy evidencia cómo la atención a conflictos públicos, como las riñas, puede permitir la identificación y captura de individuos con antecedentes graves, protegiendo a la comunidad y reforzando la vigilancia en sectores urbanos de alta densidad.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y realizando operativos que buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y avanzar en el esclarecimiento de casos de violencia de género en la ciudad.