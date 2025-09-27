Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Migración Colombia capturó en Medellín a un ciudadano panameño con circular roja de INTERPOL por estafa agravada. El hombre fue detectado al solicitar un salvoconducto.

Extranjero fue a Migración Colombia en Medellín por un trámite y terminó capturado por circular roja

Migración Colombia informó este sábado 27 de septiembre sobre la captura de un ciudadano panameño en Medellín, quien era requerido internacionalmente por las autoridades de su país.

El hombre se acercó a las oficinas de Migración Colombia para realizar un trámite. Sin embargo, durante el proceso de verificación de su información en el Sistema de Búsqueda Automático de INTERPOL, los funcionarios detectaron una novedad.

Sobre el extranjero pesaba una Notificación Roja vigente por el delito de estafa agravada contra el patrimonio económico, solicitada por Panamá.

Tras confirmar la alerta internacional, los funcionarios de Migración Colombia contactaron a la Oficina de Enlace INTERPOL Medellín, a la cual fue entregado el ciudadano para iniciar su proceso judicial.

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de estos controles: «Este caso demuestra que cada control migratorio cuenta. Gracias al rigor de nuestros equipos y al trabajo articulado con las autoridades internacionales, logramos garantizar que Colombia no sea un refugio para quienes son buscados por la justicia en otros países».

