¡Cuenta regresiva! Colombia Sub-20 aterriza en Chile con la mira puesta en la gloria mundialista

    Colombia Sub-20 debuta en el Mundial de Chile, Grupo F en Talca, buscando octavos ante Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20 ya está en Talca, Chile, para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas y contará con 24 selecciones. Colombia integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, y todos sus partidos se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca. El equipo debutará el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) contra Arabia Saudita, seguido por encuentros ante Noruega (2 de octubre) y Nigeria (5 de octubre), buscando clasificar a los octavos de final, instancia a la que avanzan los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

    La Selección Colombia Masculina Sub-20 ya se encuentra en Talca, Chile, para participar en la Copa Mundial de Fútbol de la categoría.

    La cita orbital se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

    El certamen contará con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos.

    Colombia integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

    El debut de Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) frente a Arabia Saudita.

    El segundo encuentro del combinado nacional será ante Noruega el jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

    Colombia cerrará su participación en la fase de grupos el domingo 5 de octubre contra Nigeria, en un partido programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana).

    Para avanzar a la siguiente ronda, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos, completando así los octavos de final. A partir de esta instancia, el torneo se jugará en eliminación directa.

    El sorteo de los grupos se realizó el pasado jueves 29 de mayo. Entre las 24 selecciones participantes se encuentran potencias históricas como Argentina (máximo ganador con seis títulos).

    Asimismo Brasil (con cinco), sumando entre ambos 11 de los 23 títulos disputados en la historia del certamen.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

