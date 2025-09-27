La Selección Colombia Masculina Sub-20 ya se encuentra en Talca, Chile, para participar en la Copa Mundial de Fútbol de la categoría.

La cita orbital se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

El certamen contará con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos.

Colombia integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

El debut de Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) frente a Arabia Saudita.

El segundo encuentro del combinado nacional será ante Noruega el jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

¡Cuenta regresiva! Colombia Sub-20 aterriza en Chile con la mira puesta en la gloria mundialista

Colombia cerrará su participación en la fase de grupos el domingo 5 de octubre contra Nigeria, en un partido programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana).

Para avanzar a la siguiente ronda, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos, completando así los octavos de final. A partir de esta instancia, el torneo se jugará en eliminación directa.

El sorteo de los grupos se realizó el pasado jueves 29 de mayo. Entre las 24 selecciones participantes se encuentran potencias históricas como Argentina (máximo ganador con seis títulos).

Asimismo Brasil (con cinco), sumando entre ambos 11 de los 23 títulos disputados en la historia del certamen.

️ ¡Seguridad en el arco de nuestra Selección Colombia Masculina Sub20! ⚽#LaSeleNosUne pic.twitter.com/LspH4nbkzP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2025

