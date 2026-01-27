Resumen: Erick Santiago Sánchez, presunto integrante de la banda ‘Los Ágredo’, fue capturado en Cali por su presunta participación en al menos 12 hurtos violentos, en los que se habrían utilizado menores de edad y motocicletas para intimidar a las víctimas. Tras ser imputado por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y uso de menores en delitos, un juez ordenó su privación de la libertad mientras continúa la investigación.

¡Cae otra pieza de ‘Los Ágredo’! Imputan a sujeto que usaba menores para robos violentos en Cali

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Erick Santiago Sánchez, presunto integrante de la organización delictiva ‘Los Ágredo’, investigado por su participación en múltiples hurtos violentos en distintos sectores de Cali, Valle del Cauca.

Según las investigaciones, Sánchez y otros miembros del grupo operaban principalmente en los barrios Montebello y Golondrinas, aunque también se les vincula con robos en otras zonas de la ciudad. Para perpetrar los delitos, la rd presuntamente utilizaba motocicletas y menores de edad, aprovechando su bajo perfil para cometer los hurtos sin ser detectados.

Este fenómeno refleja un patrón más amplio de reclutamiento de adolescentes para actividades criminales en zonas urbanas, identificado por organismos de protección infantil y de seguridad pública en Cali y otras regiones del país.

Evidencia recopilada y detalles de la captura

La Fiscalía ha vinculado a Sánchez y otros miembros del grupo con al menos 12 hechos delictivos, principalmente hurtos calificados y agravados. Su detención se produjo el pasado 24 de enero, mediante el cumplimiento de una orden judicial tras labores de inteligencia de la Policía Nacional.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Seccional de Cali imputó a Sánchez por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y utilización de menores de edad para la comisión de delitos. El juez de control de garantías ordenó su privación de la libertad en un centro carcelario mientras continúa la investigación.

Antecedentes de la organización y otras judicializaciones

Este caso se suma a la judicialización, en diciembre pasado, de cinco presuntos integrantes más de la red, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios de la región.

El uso de menores para cometer delitos no es un hecho aislado en Cali ni en el Valle del Cauca. Informes de seguridad y derechos humanos destacan que algunos grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los adolescentes, ofreciendo incentivos materiales a cambio de su participación en actividades ilícitas.

Retos de seguridad y medidas preventivas

El accionar de ‘Los Ágredo’ se enmarca dentro de un contexto de alta preocupación por hurtos y homicidios en la ciudad, donde autoridades y comunidades mantienen la alerta mientras se implementan estrategias integrales para reducir la violencia y proteger a la población.

Las investigaciones continúan para aclarar todos los hechos y determinar la participación de otros miembros de la organización, mientras se fortalecen los esfuerzos de prevención para frenar la ola de hurtos violentos que ha afectado a los ciudadanos caleños en los últimos meses.