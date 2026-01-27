Resumen: El alcalde Alejandro Eder cambió a sus secretarios de Seguridad y Movilidad en Cali. Designó a militares retirados para reforzar el orden y el control territorial.

¡Cambio de aires en Cali! Eder sacudió su gabinete y puso a dos militares retirados a mandar en Seguridad y Movilidad

La Alcaldía de Cali oficializó este martes 27 de enero un profundo remezón en su equipo de trabajo. Con el objetivo de recuperar el control territorial y mejorar los indicadores de orden urbano, el alcalde Alejandro Eder realizó cambios estratégicos en carteras clave.

La gran apuesta del mandatario es el refuerzo de la seguridad, un área que ahora estará bajo el mando de expertos con formación militar, buscando responder a las críticas ciudadanas por la criminalidad y el caos vial en la capital vallecaucana.

El movimiento más comentado es la llegada de Javier Garcés a la Secretaría de Seguridad y Justicia, en reemplazo de Jairo García. El nuevo secretario es teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en inteligencia y análisis estratégico.

Con este perfil técnico, la alcaldía pretende aplicar un enfoque operativo mucho más riguroso para proteger a los ciudadanos y enfrentar las estructuras criminales que han afectado la seguridad en los últimos meses.

De igual manera, en la Secretaría de Movilidad asumirá Sergio Moncayo Velásquez, también coronel retirado de la FAC y administrador aeronáutico.

Moncayo, quien ya venía trabajando en la dependencia como subsecretario, tendrá el difícil reto de organizar el tránsito y mejorar el cumplimiento normativo en las calles de Cali, sustituyendo a Gustavo Orozco.

Por otro lado, la reconocida periodista y politóloga Mábel Lara dejará la Secretaría de Turismo para asumir la Gerencia de Proyectos Estratégicos, donde se encargará de liderar las iniciativas de alto impacto económico y social para la ciudad.

Finalmente, el equipo de comunicaciones también se renueva con la llegada de Carlos Augusto Albán, un experimentado comunicador y politólogo con más de 35 años de trayectoria.

Estos ajustes en el gabinete demuestran que la alcaldía busca una ejecución más táctica y una mejor articulación con la ciudadanía en un año que será decisivo para la estabilidad de la capital del Valle.

