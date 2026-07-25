Resumen: La Fiscalía judicializó a alias '300', señalado de integrar el grupo delincuencial El Mesa, por su presunta participación en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yépez, ocurrida en 2022 en San Andrés de Cuerquia. Según la investigación, habría conducido el vehículo en el que la víctima fue trasladada antes de desaparecer. El procesado no aceptó los cargos y deberá continuar el proceso privado de la libertad.

Fiscalía revela cómo habría sido la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez tras captura de alias ‘300’

La investigación por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yépez, ocurrida en abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia, registró un nuevo avance judicial. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez a Weimar Alexander Castillo, conocido con el alias de ‘300’, quien deberá responder por el delito de desaparición forzada.

El procesado, señalado por las autoridades de presuntamente integrar el grupo delincuencial El Mesa, fue capturado días atrás en el municipio de Bello por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar. Tras las audiencias preliminares, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.

Fiscalía reconstruyó cómo habría ocurrido la desaparición

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, Andrés Camilo Peláez Yépez se encontraba en San Andrés de Cuerquia realizando labores ambientales cuando desapareció el 4 de abril de 2022.

Ese día, según la Fiscalía, el ingeniero salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar. En ese momento, presuntamente fue interceptado por varias personas armadas que lo intimidaron, lo golpearon y lo obligaron a subir a un vehículo.

Durante la audiencia, el fiscal del caso entregó nuevos detalles sobre lo que, según la investigación, ocurrió ese día.

“Cuando este fue interceptado en el parque principal de esa localidad por aproximadamente 5 personas, entre ellas unos sujetos con los alias de El Paisa, Minguerra o 300, Juan Puntas, Willy y El Cabo, sujetos que han sido señalados de ser miembros o integrantes del GDO denominado El Mesa”.

La investigación también permitió establecer que, posteriormente, la víctima habría sido llevada hasta una vivienda del municipio, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de las manos.

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Después de permanecer allí, el ingeniero habría sido trasladado nuevamente en un vehículo hacia las afueras del municipio. Desde entonces, las autoridades desconocen su paradero.

Alias ‘300’ habría conducido el vehículo

Según la hipótesis de la Fiscalía, Weimar Alexander Castillo habría tenido un papel específico durante la retención del ingeniero, pues sería la persona que conducía la camioneta utilizada para trasladar a la víctima.

Durante la diligencia judicial, el fiscal sostuvo:

“Quien iba conduciendo la camioneta color verde carpada, como una jaula, encarpada arriba y destapada a los lados, donde montaron y se llevaron de forma violenta al ingeniero Andrés Camilo Peláez Yépez. Dice además que alias 300 se dedica a transportar en ese vehículo víveres para los guerrilleros de esa zona y ratifica que fue el conductor de ese vehículo cuando se llevaron al ingeniero o es víctima de esa presión forzada”.

Con base en las pruebas recopiladas, el ente investigador considera que alias ‘300’ habría participado junto con otros hombres en la retención del ingeniero y en su posterior traslado fuera del casco urbano de San Andrés de Cuerquia.

No aceptó el cargo y continuará privado de la libertad

La Fiscalía imputó a Weimar Alexander Castillo el delito de desaparición forzada. Sin embargo, durante la audiencia el procesado no aceptó el cargo.

Pese a ello, la juez de control de garantías determinó que deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades también recordaron que este no es el único avance dentro de la investigación. Por estos mismos hechos ya han sido judicializadas otras dos personas, mientras continúan las labores para establecer el paradero de Andrés Camilo Peláez Yépez y esclarecer completamente lo ocurrido desde el día de su desaparición.