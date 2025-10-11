Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En un operativo conjunto en el barrio Santa Clara, en Cali, Ejército, Fiscalía y Policía capturaron a tres personas y decomisaron cerca de 100 kilos de marihuana tipo Creepe. Durante la intervención también fueron incautados un arma de fuego, munición, teléfonos celulares y un vehículo, en el marco de acciones contra el narcotráfico urbano en el suroccidente del país.

Cae millonario cargamento de Creepe en Cali: tres capturados con 200 paquetes de droga

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía permitió la captura en flagrancia de tres individuos en el barrio Santa Clara, en el oriente de Cali, donde se halló un importante cargamento de marihuana tipo Creepe.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 200 paquetes de esta sustancia —con un peso aproximado de 100 kilogramos— cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 300 millones de pesos.

Además, fueron decomisados un arma de fuego tipo pistola, dos proveedores metálicos, 19 cartuchos calibre 9 mm, cinco teléfonos celulares y un vehículo particular en el que presuntamente transportaban la droga.

Las capturas y el decomiso se enmarcan en la ofensiva contra el narcotráfico urbano y las redes criminales que operan en la región. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer el origen y destino del alijo.

Las fuerzas militares reiteraron su compromiso con la seguridad del suroccidente del país y afirmaron que este tipo de intervenciones buscan afectar las finanzas de las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.