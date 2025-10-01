Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Adulto mayor muere atropellado por un bus de servicio público en la Avenida El Poblado en Envigado. El CTI realiza el levantamiento del cadáver, causando el cierre de la vía.

Bus atropelló a un adulto mayor que cruzaba la Avenida El Poblado

Una tragedia vial se registró en la mañana de este 1 de octubre. Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un bus de servicio público que transitaba por la Avenida El Poblado en sentido norte-sur.

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, falleció de manera instantánea por la carrera 43a con calle 38a sur.

Según los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió mientras el adulto mayor intentaba cruzar la calle, siendo impactado por el bus de servicio público.

El fuerte golpe resultó fatal, y la zona del accidente fue acordonada de inmediato por la Policía de Tránsito para iniciar las diligencias pertinentes.

Al momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encuentra en el lugar realizando el levantamiento del cadáver.

Las autoridades de tránsito han recomendado a los conductores tomar vías alternas y transitar con extrema precaución por el sector mientras culminan las labores.

