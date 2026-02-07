Resumen: Cinco escoltas de la familia de Greeicy Rendón fueron condenados por tortura agravada contra dos trabajadores de la finca familiar en Llanogrande, Rionegro, tras el robo de una caja fuerte con dinero y joyas. Fueron absueltos del cargo de secuestro, y la lectura de la pena quedó programada para el 12 de febrero de 2026. El caso también involucra al padre de la cantante, Luis Alberto Rendón, como presunto determinador del plan extrajudicial para recuperar los bienes.

Cae la primera condena en el caso de la finca de Greeicy Rendón: cinco escoltas a la cárcel por tortura

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió un fallo condenatorio contra cinco escoltas vinculados a la familia de la cantante Greeicy Rendón, conocidos como los “Hombres de Negro”, por el delito de tortura agravada contra dos trabajadores de la finca familiar ubicada en el sector de Llanogrande, municipio de Rionegro. Los hechos se remontan al 8 de mayo de 2023, luego del robo de una caja fuerte con dinero y joyas de alto valor económico.

Los condenados fueron identificados como Ariel Ospina, Kevin Bernal, Giovani Hernández, Brandon Cruz y Gelbert Cárdenas, quienes permanecían bajo detención domiciliaria mientras avanzaba el proceso. El fallo judicial absolvió a los escoltas del cargo de secuestro, pero los halló responsables de tortura, y la lectura de la pena quedó programada para el próximo 12 de febrero.

Según la investigación, tras conocerse el hurto en la finca La Convención, los escoltas trasladaron a los trabajadores a distintas habitaciones y los mantuvieron privados de la libertad durante varias horas, aplicando agresiones físicas y psicológicas con el fin de que confesaran su supuesta responsabilidad en el robo. Uno de los afectados relató:

“Me pegaban con un martillo en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”.

La Fiscalía destacó la importancia del testimonio de un vigilante del sector, quien alertó a la Policía tras escuchar los gritos de auxilio provenientes de la finca. Este testimonio fue determinante para documentar la situación de las víctimas y sustentar la responsabilidad de los escoltas. Según declaró el vigilante:

“Me dijo que don Alberto estaba hablando con dos personas, de esas que llegaron en esa camioneta, que era una gente como rara. Me quedé con la intriga porque ese carro es la primera vez que lo veía ahí… Escucho unos gritos de una voz masculina que decía que él no sabía nada. Esos gritos provenían de la finca de Alberto Rendón, y otra voz masculina le decía que hablaba o hablaba, le dijo también ‘¿va a hablar o no?’ Eso se lo dijo en dos ocasiones”.

El caso ha generado gran atención mediática no solo por la participación de los escoltas, sino también por la vinculación del padre de la cantante, Luis Alberto Rendón, a quien la Fiscalía acusa de ser el presunto determinador del plan para recuperar la caja fuerte de manera extrajudicial. Rendón enfrenta imputaciones por secuestro simple y tortura agravada, y de comprobarse su responsabilidad, podría recibir una condena elevada.

El expediente también menciona a otros miembros de la familia, incluyendo a la madre de Greeicy Rendón, cuya actuación durante los hechos está siendo evaluada judicialmente, así como la presencia de un menor de edad en la finca durante las agresiones.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron mientras Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía se encontraban fuera del país, lo que permitió a los delincuentes ingresar a la residencia y sustraer joyas, dinero y otros objetos por un valor aproximado de $1.700 millones. Tras el robo, los trabajadores, identificados como Francisco Lenis y Elder Ruiz, fueron sometidos a violencia física y psicológica por los escoltas, quienes buscaban obtener información sobre los bienes hurtados.

Este fallo representa la primera condena en este caso, marcando un gran avance en la investigación que ha involucrado a la familia de la artista y a su personal de seguridad. La próxima etapa del proceso se centrará en definir la pena de los cinco escoltas y consolidar la acusación contra Luis Alberto Rendón y otros posibles implicados, según informó la Fiscalía.